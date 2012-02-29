Все билеты на торжественное открытие юниорского чемпионата мира по фигурному катанию проданы

Новости Беларуси. Лучшие молодые фигуристы поборются в Минске за победу. В белорусской столице сегодня торжественное открытие юниорского чемпионата мира по фигурному катанию.

Столь масштабный турнир наша страна принимает впервые. На лед «Минск-Арены» выйдут более 200 спортсменов из 52 стран. За Беларусь выступят по одному представителю мужского и женского одиночного катания и две пары – спортивная и танцевальная. Они уже прошли квалификационный отбор.

Первые медалисты, среди спортивных пар, станут известны завтра, а завершит программу в воскресенье гала-представление, в котором выступят победители. Все билеты на шоу уже проданы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петер Крик, председатель спортивного директората Международного союза конькобежцев:

Фантастическая организация! Конструкция катка отвечает всем нашим требованиям, офисы тоже. «Минск-Арена» готова к проведению турниров даже более высокого уровня. И Белорусский союз конькобежцев вправе рассчитывать на то, чтобы принять их в недалеком будущем. Здание очень компактное, фигуристы довольны, что все находится под одной крышей.

Как известно, Международный союз конькобежцев объединяет скоростной бег на коньках, шорт-трек и фигурное катание. Сейчас мы работаем над тем, чтобы организовать событие, где были бы представлены все эти виды спорта – в одном городе, с одними и теми же зрителями. И «Минск-Арена» нам идеально подошла бы.