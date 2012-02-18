«Минская лыжня-2012»: спортивный праздник собрал около 8 тысяч участников

Новости Беларуси, Минск. Около восьми тысяч участников собралось сегодня на лыже-роллерной трассе на проспекте Победителей. За снежное первенство, казалось, город боролся в полном составе – от чиновников и работников предприятий Минска до школьников и студентов.

Сергей Хильман, начальник главного управления идеологической работы Мингорисполкома:

Разнарядки никакой не было. В прошлом году я тоже бегал. В этом решил немножко потренироваться и показать лучший результат.

Леонид Тараненко, исполнительный директор представительства Национального олимпийского комитета Республики Беларусь в Минске:

Погода удалась, солнышко, несмотря на отрицательную температуру. Вот вы слышите детские голоса, голоса болельщиков. Все рады этому событию.

В этом году на старт вышли не только лыжники. Силу духа и выдержку продемонстрировали и любители зимних водных процедур.

Светлана Космина, учитель средней общеобразовательной школы № 26:

Очень хорошо. Обливаемся уже лет 15, ведем здоровый образ жизни. Не употребляем спиртное вообще и всем желаем здоровья крепкого.

Состязание «Минская лыжня-2012» началась в 10 утра и продолжается до сих пор. Всего в программе 40 забегов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организаторы позаботились и о болельщиках: работают точки горячего питания. Также можно посмотреть выступления артистов эстрады и народных коллективов.

Алексей Каштальян, заместитель главы администрации Первомайского района Минска:

Организовано все на высшем уровне, трасса замечательная. Я, как не профессионал, но большой любитель лыжного спорта, лучшей трассы не видел и не пробовал.

Победители некоторых эстафет уже известны. Первое место среди команд заняла сборная администрации Ленинского района. Второе – спортсмены-любители из Городского исполнительного комитета. Все победители и призеры получат подарки и ценные призы.

Александр Дорохович, первый заместитель главы администрации Ленинского района Минска:

Здесь не медали, а честь администрации отстояли. Поэтому важнее, чем медали. Моральные чувства сильнее.

Минчане:

Очень интересно, посмотрели как катаются все. Очень хорошо.