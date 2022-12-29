«Минск» взял верх над «Гродно-93» в финале Кубка Беларуси

Новости Беларуси. «Гродно-93» и клуб «Минск» разыграли последний баскетбольный трофей 2022 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Два сильнейших коллектива страны сошлись в споре за национальный кубок.

Естественно, фаворитами были горожане. Все-таки столичные спортсмены играют в российской лиге ВТБ. К тому же они действующие победители турнира. Плюс ко всему, в полуфинале они легко прошли соперника, отправив его отдыхать с разницей в 20 очков. Представителям Гродно на стадии 1/2 пришлось очень непросто. А играть два эмоциональных матча за два дня – это неимоверно сложно. В итоге «Минск» взял верх над «Гродно-93» со счетом 77:63. Баскетбольный сезон возобновится уже после Нового года.