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Хоккеисты минского «Динамо» потерпели седьмое поражение подряд в КХЛ

29 декабря 2022 14:59
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Хоккеисты минского «Динамо» провели очередной матч в рамках розыгрыша КХЛ. В соперниках значилось «Торпедо» из Нижнего Новгорода. К сожалению, прервать серию поражений у «зубров» не получилось, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты минского «Динамо» потерпели седьмое поражение подряд в КХЛ-1

Гости открыли счет уже на седьмой минуте, но до ухода на перерыв Козун сравнял цифры на табло. На старте второй двадцатиминутки Варфоломеев вывел минчан вперед, но соперник через три минуты восстановил паритет. В заключительном отрезке встречи все решила единственная шайба, которую записал в свой актив форвард «Торпедо» Максим Летунов. Как итог – седьмое поражение подряд со счетом – 2:3. Следующий поединок подопечные Крэйга Вудкрофта проведут также на домашней арене уже в пятницу, 30 декабря, против московского «Спартака».

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# Хоккей Беларуси # Павел Варфоломеев # Брэндон Козун # Максим Летунов # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

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