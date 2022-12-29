Минский ХК «Динамо» вызвал трёх спортсменов из «Динамо-Шинника»

Новости Беларуси. Жест полного отчаяния или холодный и трезвый расчет? Тренерский штаб минского хоккейного «Динамо» перед последним домашним матчем сезона в КХЛ вызвал в расположение дружины трех исполнителей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Все они защищают цвета бобруйского «Динамо-Шинника». Это Тимофей Ковгореня, Егор Игнатенко и Степан Звягин. Напомним, что «Динамо» пребывает в глубочайшей яме, имея за плечами груз в 7 кряду поражений. Возможно, вызов подрастающего поколения должен основательно встряхнуть лидеров основной дружины. Впрочем, за личную статистику молодым парням явно не стыдно. Тот же защитник Ковгареня набрал 14 очков в 26 матчах. У Игнатенко 18 баллов по итогам 32 дуэлей. А Звягин так вообще прослыл грозой любого соперника. Его бомбардирский результат – 27 пунктов за 33 противостояния. Впечатляет. Остается надеяться, что молодые наши дарования действительно принесут пользу «зубрам» и им наконец-то не будет стыдно перед болельщиками.