Команды АБФФ опередили сверстников из «Зенита» в «Кубке Дружбы»

«Кубок Дружбы» у белорусов. Команды Академии «Белорусская федерация футбола» в общем зачете обыграли сверстников из «Зенита» и завоевали главный трофей, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Турнир проходил в два этапа – в Минске и Санкт-Петербурге, встречались между собой команды трех возрастов. В противостоянии соперников 2010 года рождения белорусы дома победили – 2:1 и 1:0, а в гостях уступили – 0:2 и сыграли вничью – 1:1. Среди команд на год старше футболисты обменялись победами: белорусы выиграли свои матчи со счетом 2:1, а уступили – 0:3 и 1:6. Напряженными были игры и у команд 2008 года рождения. В Минске наши парни были сильнее 2:0, также завершили встречу вничью – 1:1. В Северной столице России команды сильнейшую не определили – 0:0 и 3:3. В итоге команды АБФФ набрали 19 очков, «Зенит» – 13. Индивидуальные награды у белорусов получили Кирилл Соляник, Никита Тишков и Владислав Феженко.