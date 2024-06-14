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«Минск» стал победителем ЧБ по хоккею на траве среди мужских команд

14 июня 2024 13:39
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«Минск» стал победителем чемпионата страны по хоккею на траве среди мужских команд, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

«Минск» стал победителем ЧБ по хоккею на траве среди мужских команд-1

В решающей серии столичная дружина встречались с брестским «Строителем». Накануне на площадке в парке Горького хозяева праздновали минимальную викторию со счетом 2:1 и выиграли финальную серию – 3:1. Таким образом, «Минск» стал десятикратным триумфатором национального первенства. Бронзовые награды выиграл ХК «Гомель».

# Футбол Беларуси

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