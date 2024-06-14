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«Столица» в шестой раз стала чемпионом Беларуси по мини-футболу

14 июня 2024 13:37
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«Столица» в шестой раз стала чемпионом Беларуси по мини-футболу, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

«Столица» в шестой раз стала чемпионом Беларуси по мини-футболу-1

В третьем поединке серии за золото национального первенства подопечные Александра Чибисова на выезде не оставили шансов гомельскому ВРЗ. Они со стартовых минут контролировали ситуацию, обеспечили уверенное преимущество и праздновали итоговую викторию с результатом 6:2. Победа в серии с сухим счетом 3:0 и уверенное чемпионство. К слову, ВРЗ восьмой раз подряд играл в финале, но ему опять не удалось добыть золото.

# Мини-футбол

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