Белорусы замкнули тройку сильнейших командного турнира по настольному теннису на играх стран БРИКС

Отечественные спортсмены замкнули тройку сильнейших командного турнира по настольному теннису на играх стран БРИКС, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Накануне мужская сборная в составе Георгия Кунаца, Никона Шутова и Даниила Виторского в четвертьфинальном противостоянии одолела команду Таджикистана со счетом 3:1. Сегодня за выход в финал наши парни уступили россиянам. В итоге белорусское трио стало бронзовым призером турнира.