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Белорусы замкнули тройку сильнейших командного турнира по настольному теннису на играх стран БРИКС

14 июня 2024 13:32
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Отечественные спортсмены замкнули тройку сильнейших командного турнира по настольному теннису на играх стран БРИКС, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы замкнули тройку сильнейших командного турнира по настольному теннису на играх стран БРИКС-1

Накануне мужская сборная в составе Георгия Кунаца, Никона Шутова и Даниила Виторского в четвертьфинальном противостоянии одолела команду Таджикистана со счетом 3:1. Сегодня за выход в финал наши парни уступили россиянам. В итоге белорусское трио стало бронзовым призером турнира.

# Настольный теннис

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