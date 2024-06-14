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Синхронистка Василина Хондошко завоевала золотую медаль Игр стран БРИКС

14 июня 2024 13:30
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Синхронистка Василина Хондошко завоевала золотую медаль Спортивных игр стран БРИКС. Белоруске не было равных в произвольной программе у солисток, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Синхронистка Василина Хондошко завоевала золотую медаль Игр стран БРИКС-1

Наша спортсменка не оставила шансов своим соперницам, ближайшую преследовательницу она опередила более чем на 14 баллов. Напомним, в этой же дисциплине Хондошко выиграла бронзу чемпионата мира. Данная медаль стала для Василины второй в Казани, накануне она взяла серебро в технической программе. Совсем скоро стартуют соревнования в произвольной программе среди дуэтов, а в 19:00 медали начнут разыгрывать группы.

# Синхронное плавание # Василина Хондошко

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