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«Минск» стал бронзовым призёром Кубка Беларуси по баскетболу

29 декабря 2023 19:43
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Обладателями бронзовых наград Кубка Беларуси стали баскетболисты клуба «Минск», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Минск» стал бронзовым призёром Кубка Беларуси по баскетболу-1

В матче за третье место столичная команда встречалась с витебским «Рубоном». После первой половины поединка «Минск» уверенно лидировал – 48:28. Второй отрезок игры также прошел под диктовку фаворита. В итоге «Минск» победил со счетом – 100:54. В эти минуты главный трофей, Кубок Беларуси, оспаривают могилевский «Борисфен» и «Гродно-93».

# Баскетбол

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