«Минск» стал бронзовым призёром Кубка Беларуси по баскетболу

В матче за третье место столичная команда встречалась с витебским «Рубоном». После первой половины поединка «Минск» уверенно лидировал – 48:28. Второй отрезок игры также прошел под диктовку фаворита. В итоге «Минск» победил со счетом – 100:54. В эти минуты главный трофей, Кубок Беларуси, оспаривают могилевский «Борисфен» и «Гродно-93».