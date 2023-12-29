Спортивные журналисты приняли участие в празднике гандбола

Журналистов телеканалов, печатных и интернет-изданий пригласили на необычный праздник «День гандбола 1+1», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Только на этот раз предоставилась возможность побыть в необычном амплуа – попробовать игру на вкус.

Совместный праздник решили провести в формате мини-соревнования. Игровая часть была представлена упражнениями на бросок, обводку, пробитие семиметровых. В команду вошли по два человека, в каждой был журналист и спортсменка. На помощь представителям СМИ пришли игроки женской национальной сборной.

Валерий Певницкий, главный тренер женской национальной сборной Беларуси по гандболу:

Мы не ждем никаких спортивных результатов, а просто хотим еще раз наш вид спорта популяризировать и обратить внимание наших болельщиков на нас и на журналистов и показать предновогодний праздник, что спорт объединяет нацию. Поэтому мы ждем такого результата, именно праздника и объединения.