Прямой эфир

Спортивные журналисты приняли участие в празднике гандбола

29 декабря 2023 16:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Журналистов телеканалов, печатных и интернет-изданий пригласили на необычный праздник «День гандбола 1+1», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Только на этот раз предоставилась возможность побыть в необычном амплуа – попробовать игру на вкус.

Спортивные журналисты приняли участие в празднике гандбола-1

Совместный праздник решили провести в формате мини-соревнования. Игровая часть была представлена упражнениями на бросок, обводку, пробитие семиметровых. В команду вошли по два человека, в каждой был журналист и спортсменка. На помощь представителям СМИ пришли игроки женской национальной сборной.

Спортивные журналисты приняли участие в празднике гандбола-4

Валерий Певницкий, главный тренер женской национальной сборной Беларуси по гандболу:
Мы не ждем никаких спортивных результатов, а просто хотим еще раз наш вид спорта популяризировать и обратить внимание наших болельщиков на нас и на журналистов и показать предновогодний праздник, что спорт объединяет нацию. Поэтому мы ждем такого результата, именно праздника и объединения.

Спортивные журналисты приняли участие в празднике гандбола-7

Затем участники гандбольного праздника переместились в тренажерный зал, где нужно было продемонстрировать силу в пяти упражнениях на разные группы мышц. Сильнейшие определялись по количеству набранных очков.

Подробности в видеоматериале.

# Гандбол # Валерий Певницкий

Другие новости рубрики

Все новости
Белорус Денис Лазавик опередил Яна Непомнящего на ЧМ по шахматному блицу
29 декабря 2023 15:15

Белорус Денис Лазавик опередил Яна Непомнящего на ЧМ по шахматному блицу

Александра Саснович вышла в финальный круг квалификации теннисного турнира в Австралии
29 декабря 2023 15:13

Александра Саснович вышла в финальный круг квалификации теннисного турнира в Австралии

5 белорусов попали в символическую сборную 8-го тура гандбольной SEHA-лиги
29 декабря 2023 15:13

5 белорусов попали в символическую сборную 8-го тура гандбольной SEHA-лиги