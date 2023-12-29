Белорус Денис Лазавик опередил Яна Непомнящего на ЧМ по шахматному блицу

В Самарканде завершился чемпионат мира по блицу. Лучший результат из белорусов показал Денис Лазавик, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В генеральной классификации он расположился на 31-й позиции. Причем позади остался даже бывший претендент на мировую шахматную корону Ян Непомнящий. Максим Царук стал 96-м, Андрей Горовец – 110-м. Всего на победу претендовали более 200 человек. Сегодня, 29 декабря, спортсмены вступают в спор за награды в блице или же молниеносных шахматах.