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Результаты прошедших матчей чемпионата Беларуси по хоккею

29 декабря 2023 19:41
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Сегодня в Бресте, Жлобине и Молодечно тремя матчами продолжился чемпионат Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Результаты прошедших матчей чемпионата Беларуси по хоккею-1

«Брест» на своей площадке принимал «Лиду». Счет первыми в стартовом периоде открыли хозяева. Однако, «Лида» во второй 20-минутке забросила дважды, а в третьем периоде на последних минутах матча закрепила успех еще одним результативным броском в пустые ворота. Дубль на счету Владимира Михайлаки. «Лида» победила – 3:1. В Жлобине по ходу второго периода в поединке местного «Металлурга» и «Могилева» ничья 1:1, а «Динамо-Молодечно» дома уступает «Неману» – 1:2.

# Хоккей

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