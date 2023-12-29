Результаты прошедших матчей чемпионата Беларуси по хоккею

Сегодня в Бресте, Жлобине и Молодечно тремя матчами продолжился чемпионат Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сегодня в Бресте, Жлобине и Молодечно тремя матчами продолжился чемпионат Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
«Брест» на своей площадке принимал «Лиду». Счет первыми в стартовом периоде открыли хозяева. Однако, «Лида» во второй 20-минутке забросила дважды, а в третьем периоде на последних минутах матча закрепила успех еще одним результативным броском в пустые ворота. Дубль на счету Владимира Михайлаки. «Лида» победила – 3:1. В Жлобине по ходу второго периода в поединке местного «Металлурга» и «Могилева» ничья 1:1, а «Динамо-Молодечно» дома уступает «Неману» – 1:2.