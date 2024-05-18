Арина Соболенко проиграла в финале турнира WTA-1000 в Риме

Арина Соболенко потерпела поражение в финале тысячника в Риме, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соперницей второй ракетки мира стала первая в топе – Ига Швентек из Польши. По сути, данный поединок – это повторение титульного противостояния в Мадриде двухнедельной давности. Тогда победу праздновала Швентек. Сегодня у белоруски был хороший шанс взять реванш. Однако не получилось.