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Арина Соболенко проиграла в финале турнира WTA-1000 в Риме

18 мая 2024 18:42
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Арина Соболенко потерпела поражение в финале тысячника в Риме, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко проиграла в финале турнира WTA-1000 в Риме-1

Соперницей второй ракетки мира стала первая в топе – Ига Швентек из Польши. По сути, данный поединок – это повторение титульного противостояния в Мадриде двухнедельной давности. Тогда победу праздновала Швентек. Сегодня у белоруски был хороший шанс взять реванш. Однако не получилось.

Арина Соболенко проиграла в финале турнира WTA-1000 в Риме-4

Первый сет она отдала практически без борьбы – 2:6. Во втором попыталась оказать сопротивление грозной оппонентке, но полька вновь уверенно впереди – 6:3. Теперь ведущие теннисисты мира будут готовиться ко второму в сезоне турниру серии «Большого шлема» – открытому чемпионату Франции, который пройдет с 26-го мая по 9-е июня.

# Теннис # Арина Соболенко

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