Минск претендует на организацию Всемирной шахматной олимпиады в 2022 году

Новости Беларуси. 7 апреля в Минске состоялось заседание президентского совета Международной федерации шахмат (FIDE).

По сведениям БЕЛТА, белорусская сторона подала заявку на проведение Всемирной шахматной олимпиады в 2022 году. Церемония прошла в Минской городской ратуше.

Анастасия Сорокина, председатель Белорусской федерации шахмат:

Представители FIDE побывали сегодня на «Минск-Арене», и в случае победы белорусской заявки шахматная олимпиада будет проведена на площадях конькобежного стадиона.

В FIDE принимаются заявки на проведение соревнования до конца весны. Китай, ОАЭ и Тунис также предложили организовать турнир. Где пройдёт шахматная олимпиада станет известно в сентябре 2018 года. Решение будет принято на конгрессе FIDE в Батуми.

Шахматы появились в Индии. Сейчас эта игра популярна во многих странах. Шахматы не только помогают интересно провести досуг, но и развивают интеллектуальные способности человека.