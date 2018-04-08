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Минск претендует на организацию Всемирной шахматной олимпиады в 2022 году

08 апреля 2018 09:23
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Новости Беларуси. 7 апреля в Минске состоялось заседание президентского совета Международной федерации шахмат (FIDE).  

По сведениям БЕЛТА, белорусская сторона подала заявку на проведение Всемирной шахматной олимпиады в 2022 году. Церемония прошла в Минской городской ратуше.  

Анастасия Сорокина, председатель Белорусской федерации шахмат:  
Представители FIDE побывали сегодня на «Минск-Арене», и в случае победы белорусской заявки шахматная олимпиада будет проведена на площадях конькобежного стадиона.  

В FIDE принимаются заявки на проведение соревнования до конца весны. Китай, ОАЭ и Тунис также предложили организовать турнир. Где пройдёт шахматная олимпиада станет известно в сентябре 2018 года. Решение будет принято на конгрессе FIDE в Батуми.  

Шахматы появились в Индии. Сейчас эта игра популярна во многих странах. Шахматы не только помогают интересно провести досуг, но и развивают интеллектуальные способности человека.  

Обучаться искусству игры можно начинать в три года – здесь подробности.  

# Шахматы # Анастасия Сорокина

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