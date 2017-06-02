Сочетание искусства и науки: почему игра в шахматы очень полезна для ребенка?

Удивительное сочетание искусства и науки... шахматы возникли в Индии. Рождение этой игры овеяно тайной, до сих пор учёные спорят о том, когда она появилась. В чём они уверены точно – шахматы развивают интеллектуальные способности человека, тренируют память и внимание. Многие успешные люди были большими любителями шахмат. За партией можно было часто застать известных композиторов Шостаковича, Прокофьева, легендарного военачальника Малиновского и многих других.

Маленькие шахматисты с несвойственным возрасту выражением лица решают непростые задачи. Наставник Семён Эдуардович разделяет слова Омара Хайяма: «Мир я сравнил бы с шахматной доской – то день, то ночь. А пешки? Мы с тобой».

Сейчас обучение шахматному спорту можно начать в три года. Группа самых маленьких шахматистов весело и динамично осваивает азы искусства игры.

Занятие разбито на несколько блоков. Чтобы никто не заскучал, обязательно есть сладкая пауза.

Занятия шахматами помогают уже в совсем юном возрасте обрести усидчивость, умение концентрироваться. Ребёнок учится принимать решения самостоятельно, выбирает какой фигуркой и куда походить.

Богдан Станкевич начал заниматься шахматами в 3 года, сейчас мальчику 4. Мама отмечает – прогресс на лицо.

Известный кубинский шахматист Хосе-Рауль Капабланка говорил, «мало есть выигранных партий, которые научили бы меня столько, сколько мои проигрыши!» Умение играть в шахматы остаётся с человеком навсегда.

В шахматах как в жизни: каждый ход влечёт свои последствия. Главное, что как в шахматной партии, так и в жизни, многое можно изменить.