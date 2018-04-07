В первом мачте финальной серии XI соревнований среди любителей команда Президента Беларуси победила соперников из Минской области

Новости Беларуси. И еще о хоккее. Команда Президента Беларуси победила соперников из Минской области в первом мачте финальной серии XI соревнований среди любителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для зрителей этот матч стал своеобразным спортивным шоу. На протяжении двух периодов команде главы государства удавалось удерживать преимущество. Ледовые дружины сражались за каждый розыгрыш и возможность зацепиться за шайбу.

Ледовая арена в Молодечно превратилась в поле для настоящего сражения. Игроки обеих команд сосредоточились на реализации опасных моментов и возможности контратаковать. Болельщики ни на минуту не оставляли без поддержки свои команды.