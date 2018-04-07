В первом мачте финальной серии XI соревнований среди любителей команда Президента Беларуси победила соперников из Минской области

Новости Беларуси. И еще о хоккее. Команда Президента Беларуси победила соперников из Минской области в первом мачте финальной серии XI соревнований среди любителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. И еще о хоккее. Команда Президента Беларуси победила соперников из Минской области в первом мачте финальной серии XI соревнований среди любителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для зрителей этот матч стал своеобразным спортивным шоу. На протяжении двух периодов команде главы государства удавалось удерживать преимущество. Ледовые дружины сражались за каждый розыгрыш и возможность зацепиться за шайбу.
Ледовая арена в Молодечно превратилась в поле для настоящего сражения. Игроки обеих команд сосредоточились на реализации опасных моментов и возможности контратаковать. Болельщики ни на минуту не оставляли без поддержки свои команды.
Команда Президента одержала победу со счетом 12:8. Второй поединок финальной серии запланирован на 14 апреля уже в Минске на «Чижовка-Арене». Если счет окажется равным, то 15 апреля там же хоккеисты скрестят клюшки в решающем матче.