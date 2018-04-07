ХК «Неман» защитил титул чемпионов Беларуси в экстралиге. Кубок Президента команда из Гродно взяла уже седьмой раз

Новости Беларуси. «Неман» – чемпион страны по хоккею. Кубок Президента команда из Гродно взяла уже 7 раз в своей истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По этому показателю коллектив Сергея Пушкова сравнялся с «Юностью». Последнюю – четвертую викторию в серии «Неман» одержал на «Чижовка-Арене». Поздравил с победой команду Александр Лукашенко.

«Это достижение – результат серьезной работы не только спортсменов, но и всех специалистов и тренеров, обеспечивавших необходимые условия для успешного выступления команды. В упорном и напряженном противостоянии с минской «Юностью» вы доказали, что в рядах «Немана» собрались настоящие мастера, способные на протяжении всего сезона сохранять прекрасную спортивную форму, бойцовские качества и нацеленность на результат» – говорится в поздравлении.

Хозяева площадки дважды по ходу встречи выходили вперед, но запас заброшенных шайб у минчан закончился уже в первом периоде. А вот «Неман» выглядел убедительнее: во второй двадцатиминутке результативные броски Артема Левши и Эдуарда Гриня поменяли расклад сил. «Неман» вышел вперед – 3:2. «Юность» противопоставить ничего не смогла. 4:2 в серии. Кубок Президента остается в Гродно.

Артем Левша, нападающий ХК «Неман»:

Первый гол, можно сказать, ненужный был в наши ворота. Потом собрались, разозлились, полезли на ворота, создавали моменты, стали играть более активно.

Андрей Коршунов, нападающий ХК «Неман»:

В Гродно «Юность» играла очень хорошо. Они нам забили рабочие голы. Мы сами допустили две ошибки. Но настрой команды был виден с первых минут: мы заряжены были на борьбу именно в их зоне. Понимали, что не будет такого, что забьем один гол и успокоимся.

Стоит отметить и поддержку «Немана». Матч для команды был выездным, но много болельщиков отправилось в Минск, чтобы лично стать свидетелями победы своей команды. А те, кто не сумел попасть на «Чижовка-Арену», встречал чемпионов дома – в Гродно.