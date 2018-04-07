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Стройные ряды трибун, футуристический навес и гигантские мачты освещения: реконструкция стадиона «Динамо» близка к завершению

07 апреля 2018 12:26
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Новости Беларуси. Реконструкция главной спортивной площадки – стадиона «Динамо» уже близка к завершению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стройные ряды трибун, футуристический навес и гигантские мачты освещения: реконструкция стадиона «Динамо» близка к завершению -1

Стройные ряды трибун, футуристический навес и гигантские мачты освещения: реконструкция стадиона «Динамо» близка к завершению -3

В помощь рабочим отправляются и молодежные трудовые коллективы. Накануне студенты из 12-ти столичных ВУЗов взяли на себя часть подсобных работ.

Стройные ряды трибун, футуристический навес и гигантские мачты освещения: реконструкция стадиона «Динамо» близка к завершению -5

Стройные ряды трибун, футуристический навес и гигантские мачты освещения: реконструкция стадиона «Динамо» близка к завершению -7

Медуниверститет, 6 курс. Впереди самые сложные испытания. Но будущий хирург Виктория кроме учебы находит время и на строительство. Признается, что такая смена обстановки только на пользу: новые впечатления, друзья и возможность оставить свой, пусть и маленький, но след в архитектуре родного города.

Стройные ряды трибун, футуристический навес и гигантские мачты освещения: реконструкция стадиона «Динамо» близка к завершению -9

Виктория Сац, студент БГМУ:
Это действительно интересно. И мне кажется, каждый вносит свой вклад, придя сюда. То есть поработал, и потом, когда все уже будет работать, ты будешь вспоминать: а я здесь работал, я молодец.

Стройные ряды трибун, футуристический навес и гигантские мачты освещения: реконструкция стадиона «Динамо» близка к завершению -11

Стройные ряды трибун, футуристический навес и гигантские мачты освещения: реконструкция стадиона «Динамо» близка к завершению -13

Более 100 студентов утром вместо лекций слушали первичный инструктаж. Как ни крути, стройка – зона повышенной опасности. Никакой опасной работы ребятам не предлагают. Круг обязанностей сводится к мелким подсобным работам: уборка строительного мусора, наведение порядка на территории.

Стройные ряды трибун, футуристический навес и гигантские мачты освещения: реконструкция стадиона «Динамо» близка к завершению -15

Сергей Клишевич, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:
Наша самая главная задача сегодня – помочь нашим строителям для того, чтобы они не отвлекались на вопросы такие, как уборка мусора, наведение порядка на территории объекта. А вот эти функции именно берут на себя наши студенты, наши активисты.

Стройные ряды трибун, футуристический навес и гигантские мачты освещения: реконструкция стадиона «Динамо» близка к завершению -17

Стройные ряды трибун, футуристический навес и гигантские мачты освещения: реконструкция стадиона «Динамо» близка к завершению -19

Стройные ряды трибун, футуристический навес и гигантские мачты освещения: реконструкция стадиона «Динамо» близка к завершению -21

Сергей Черник, главный специалист по охране труда ОАО «Стройтрест № 1»:
Помощь в любом случае нужна, потому что объект большой.

Стройные ряды трибун, футуристический навес и гигантские мачты освещения: реконструкция стадиона «Динамо» близка к завершению -23

Стройные ряды трибун, футуристический навес и гигантские мачты освещения: реконструкция стадиона «Динамо» близка к завершению -25

Стройные ряды трибун, футуристический навес и гигантские мачты освещения: реконструкция стадиона «Динамо» близка к завершению -27

Стройные ряды трибун, футуристический навес и гигантские мачты освещения. Закончить реконструкцию стадиона обещали к последнему майскому дню.

Стройные ряды трибун, футуристический навес и гигантские мачты освещения: реконструкция стадиона «Динамо» близка к завершению -29

Камилла Шах, СТВ:
Там, где сегодня засыпан песок и залит бетон, совсем скоро будут соревноваться лучшие атлеты мира. До начала вторых Европейских игр осталось 440 дней.

Стройные ряды трибун, футуристический навес и гигантские мачты освещения: реконструкция стадиона «Динамо» близка к завершению -31

Стройные ряды трибун, футуристический навес и гигантские мачты освещения: реконструкция стадиона «Динамо» близка к завершению -33

# Государственная политика в области спорта # Виктория Сац # Сергей Клишевич # Сергей Черник

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