«МИНСК-М» завершил борьбу в Единой молодежной лиге

Если в женском чемпионате страны по баскетболу интрига еще сохраняется, то в молодежной лиге развязка наступила. «МИНСК-М» не сумел продлить сезон. Белорусы уступили «Зениту» и во втором противостоянии дебютного раунда плей-офф, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Представители Санкт-Петербурга действовали с позиции силы и во многом преуспели. К большому перерыву их преимущество составляло 10 очков. После антракта картина на паркете не изменилась. Хозяева полностью контролировали происходящее. За третью четверть они еще больше нарастили гандикап. Заключительный отрезок превратился в формальность. Итоговые цифры в пользу Россиян. Серию победитель гладкого сезона прогнозируемо забрал всухую – 2:0. Минск закончил участие в чемпионате.