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«МИНСК-М» завершил борьбу в Единой молодежной лиге

24 апреля 2026 20:05
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Если в женском чемпионате страны по баскетболу интрига еще сохраняется, то в молодежной лиге развязка наступила. «МИНСК-М» не сумел продлить сезон. Белорусы уступили «Зениту» и во втором противостоянии дебютного раунда плей-офф, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Представители Санкт-Петербурга действовали с позиции силы и во многом преуспели. К большому перерыву их преимущество составляло 10 очков. После антракта картина на паркете не изменилась. Хозяева полностью контролировали происходящее. За третью четверть они еще больше нарастили гандикап. Заключительный отрезок превратился в формальность. Итоговые цифры в пользу Россиян. Серию победитель гладкого сезона прогнозируемо забрал всухую – 2:0. Минск закончил участие в чемпионате.

# Баскетбол

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