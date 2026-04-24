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«Славия» и «Неман» сыграли вничью в 5-м туре чемпионата Беларуси по футболу

24 апреля 2026 20:03
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«Славия» и «Неман» подписали мир на старте пятого тура чемпионата страны по футболу. За 90 минут никому из соперников не удалось поразить цель, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хотя моменты у обоих коллективов были. Статистика оказалась практически равной. Владение мячом – 50 на 50, удары – 5:4 в пользу Мозыря, в створ – 2:0. При этом хозяева получили на одну желтую карточку больше. Ничейный исход, пожалуй, больше на руку представителям Гродно. Они продолжают оставаться в лидирующей группе. Правда, конкуренты свои поединки проведут позже.

# Футбол Беларуси

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