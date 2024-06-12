«Минск» и «Виктория» выиграли по матчу на старте финала женского ЧБ по хоккею на траве

Интрига сохраняется. «Минск» и смолевичская «Виктория» продолжают оспаривать золотые медали национального первенства по хоккею на траве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дружины идут вровень в финальной серии до трех побед. Первый матч прошел в Минске и закончился минимальной победой хозяек площадки – 1:0. Во втором противостоянии также в столице финалисткам основного времени не хватило, а в серии буллитов точнее оказались гостьи – 6:5. Таким образом, счет в решающем раунде стал 1:1. Две следующие игры пройдут 15 и 16 июня в Смолевичах.

Параллельно за бронзовые медали женской лиги сражаются «Ритм» и «Текстильщик», в двух стартовых поединках в Гродно соперницы обменялись победами.