Сборная Беларуси по футболу проиграла команде Израиля в товарищеском матче

Уже в первой половине игры преимущество соперника было ощутимым, в воротах Сергея Игнатовича побывало три мяча. Во втором тайме израильтяне отличились еще один раз. Поражение – 0:4.

Карлос Алос, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

Сложно говорить о каких-то позитивных моментах. Два тяжелых результата для нас, два крупных поражения. Я бы не хотел сейчас заострять внимание на каких-то индивидуальных действиях футболистов. Просто могу констатировать, что это плохой результат для нас. Снова, как и в матче с Россией, мы пропускаем быстрый гол, проходит еще 5 минут, мы пропускаем еще один необязательный гол. Могу сказать, что команда, наверное, не проявила должного характера в этой игре, чтобы попытаться в нее вернуться, попытаться отыграться, чем-то ответить сопернику. Но даже после таких тяжелых поражений мы должны делать выводы, которые нам помогут в дальнейшем.

Теперь подопечные испанского специалиста Карлоса Алоса отправятся в свои клубы, а в начале осени примут старт в новом сезоне Лиги наций. Свой первый поединок белорусы проведут 5 сентября против команды Болгарии, а 8-го сыграют с футболистами Люксембурга.