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Футбольный женский турнир развития прошел в Минске

28 апреля 2026 17:31
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Уже стало доброй традицией проводить футбольный турнир развития в Беларуси. На этот раз к нам пожаловали девушки из России и Болгарии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбольный женский турнир развития прошел в Минске-2

Пусть в этом турнире борьба идет не за медали и кубки, но победы очень важны. Возраст до 16 лет у девочек в белорусском футболе – это плавный переход в национальную команду до 17 лет, а значит, мастерицы кожаного мяча должны проявить себя по максимуму до сентября. 

Из трех поединков подопечные Евгения Прокопчика победили в двух. Последняя игра против российских сверстниц получилась неудачной – 0:3, тем не менее коуч остался доволен своими девчатами.

Подробнее в видео.

# Футбол

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