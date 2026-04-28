Футбольный женский турнир развития прошел в Минске

Уже стало доброй традицией проводить футбольный турнир развития в Беларуси. На этот раз к нам пожаловали девушки из России и Болгарии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Пусть в этом турнире борьба идет не за медали и кубки, но победы очень важны. Возраст до 16 лет у девочек в белорусском футболе – это плавный переход в национальную команду до 17 лет, а значит, мастерицы кожаного мяча должны проявить себя по максимуму до сентября.

Из трех поединков подопечные Евгения Прокопчика победили в двух. Последняя игра против российских сверстниц получилась неудачной – 0:3, тем не менее коуч остался доволен своими девчатами.