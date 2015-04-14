Минск готовится принять чемпионат Европы-2015 по художественной гимнастике. Открытие форума – 1 мая

В международном календаре художественной гимнастике все чемпионаты мира и Европы расписаны и розданы странам до 2020 года. Белорусы смогли свершить невозможное, причем нам поверили на слово. И Международная инспекция решила прибыть прямо на открытие форума 1 мая, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Ирина Лепарская, главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике:

Ответ был такой: «Ваше проведение в 2011 году настолько нас впечатлило, что мы просто не имеем права вам отказать». «Минск-Арена» им очень понравилась, они даже не приезжали к нам с инспекцией. Они сказали, что настолько нам доверяют, что этот чемпионат Европы был отдан нам просто единогласно.

Белорусский триумф 2011 года запомнился не только гостям. Любовь Черкашина с благоговением вспоминает это время.

Любовь Черкашина, бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне:

Я просто на 100% уверена, что, стоя в «Минск-Арене», я вспомню 2011 год, я вспомню, каково это – стоять на пьедестале, я вспомню свои золотые медали. Наверное, у меня будет какая-то ностальгия. Но нашим, белорусским, гимнасткам желаю, чтобы у них все получилось еще лучше, чем в 2011 году.

Медальные задачи нашим девушкам не ставятся, ведь все понимают, что белорусские грации могут быть самыми лучшими.

Мелитина Станюта – первый номер национальной команды – также выступала в 2011 году на «Минск-Арене», но девушка тогда довольствовалась «серебром» в командном первенстве.

Станюта перенесла сложнейшую операцию. Сегодня гимнастка уверенно держит курс на Олимпийские игры. И Европа – это в первую очередь старт престижа.

Мелитина Станюта, призер чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике:

Вся страна, вся гимнастическая страна сейчас готовится к чемпионату Европы в Минске. С одной стороны, чемпионат Европы каждый год. Я недавно сидела и считала, сколько их прошла. Не помню, шесть-семь. Но в Минске ответственность, конечно, уже немножко давит.

Облегчить ношу ответственности помогает лидеру бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне Любовь Черкашина. Теперь звезда – экс-гимнастка и молодой специалист-тренер.

Любовь Черкашина, бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне:

Какие-то ученицы Ирины Юрьевны Лепарской, Ларисы Геннадьевны Лукьяненко и Светланы Васильевны Бурдевицкой. А мы сейчас помогаем. Больше, думаю, мы с Мелиткой все-таки те гимнастки, которые выступали вместе, и сейчас всеми силами я просто стараюсь ей помочь завоевать какие-то ее медали.

Чемпионат Европы-2015 пройдет вновь на «Минск-Арене», многие участники уже в предвкушении старта.

Мелитина Станюта, призер чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике:

Спрашивают, как мы, что мы, где будет. Так же, как в 2011 году, в «Минск-Арене», или во Дворце спорта? Я говорю, что в «Минск-Арене». Здорово.

Мелита Станюта и Екатерина Галкина – основной состав белорусок в индивидуальной программе. К сожалению, Арина Шарапова пока не поможет своим подругам, так как не совсем оправилась после травмы.

В групповых упражнениях нашу страну представит юниорский состав, который вызывает слезы умиления даже у главного тренера Ирины Лепарской.

Ирина Лепарская, главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике:

Они очень маленькие, они очень трогательные. Они так готовятся, что даже просто до слез. На них смотреть просто так невозможно. И когда вы все туда придете, это увидите.

Всего на форуме будет разыграно семь комплектов наград.

И, конечно же, организаторы турнира постараются, чтобы зрители смогли получить большое удовольствие от праздника спорта, ведь белорусские гимнастки очень любят выступать перед большим количеством восторженной публики.

Ирина Лепарская, главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике:

Мне очень хочется, чтобы люди получили удовольствие от нашего чемпионата, чтобы они поболели за наших гимнасток. Они очень любят выступать при полных трибунах – раз, при очень шумных трибунах – два.

В 2011 году на чемпионате Европы Любовь Черкашина дважды завоевала золотые награды в отдельных видах программы, спустя год белоруске покорился олимпийский Олимп. До главных игр четырехлетия в Бразилии остается год. И кто знает, быть может, минский турнир станет отправной точкой вновь для белорусок к новым олимпийским медалям в Рио.