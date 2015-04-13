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Теннисист Энди Маррей женился на девушке, с которой встречался почти 10 лет (фото)

13 апреля 2015 11:38
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Новости Великобритании. 11 апреля в Шотландии состоялась долгожданная свадьба Энди Маррея и его давнишней подруги Ким Сирс. Для торжественного мероприятия пара выбрала родной для теннисиста город Данблейн.

Теннисист Энди Маррей женился на девушке, с которой встречался почти 10 лет (фото)-1

27-летний Маррей и его ровесница Ким Сирс обменялись клятвами в соборе 12 века, после чего пара отправилась праздновать радостное событие в кругу семьи и самых близких друзей.

Теннисист Энди Маррей женился на девушке, с которой встречался почти 10 лет (фото)-4

По сообщению BBC, мероприятие, которое освещали сотни мировых СМИ, вызвало немалый ажиотаж среди общественности.

Скрываясь от камер журналистов, невеста прибыла к заднему входу собора в Данблейне на белом свадебном автомобиле.

Теннисист Энди Маррей женился на девушке, с которой встречался почти 10 лет (фото)-7

У главного входа огромная толпа приветствовала победителя Уимблдона и Открытого чемпионата  США по теннису Энди Маррея, прибывшего со своим братом - шафером - Джейми.

Согласно шотландской традиции жених был одет в традиционный сине-зеленый килт, а на невесте было белое вышитое свадебное платье с рукавом в три четверти и длинным подолом. 

Теннисист Энди Маррей женился на девушке, с которой встречался почти 10 лет (фото)-10

Еще до свадьбы Маррей заявил, что торжество пройдёт в тихом семейном кругу, куда не будет допущена масса репортёров. Несколько журналистов, естественно, присутствовали, но десяткам крупных изданий теннисист отказал.

Гости, в том числе родители теннисиста, его бабушка, дедушка и бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн с женой приехали в церковь чуть раньше жениха.

Теннисист Энди Маррей женился на девушке, с которой встречался почти 10 лет (фото)-13

Теннисист Энди Маррей женился на девушке, с которой встречался почти 10 лет (фото)-15

Под звон колоколов молодожены прошли в церковь.

Шаферами Маррея, помимо Джейми, стали еще двое его друзей - Росс Хатчинс и Карлос Миер. Невесту сопровождали 4 подружки невесты, одетые в ярко-розовые наряды. Чтобы невеста не запачкала длинное платье, подружкам пришлось помогать ей придерживать юбку.

Теннисист Энди Маррей женился на девушке, с которой встречался почти 10 лет (фото)-18

Выйдя из церкви, счастливые молодожены несколько минут попозировали фотографам, после чего отправились на свадебный банкет в роскошный отель Кромликс (Cromlix), который Маррей приобрел еще в 2013 году. Вдоль улиц пару приветствовали толпы поклонников и фанатов теннисиста.

Теннисист Энди Маррей женился на девушке, с которой встречался почти 10 лет (фото)-21

Шотландская свадьба года прошла в привычную для Шотландии погоду. Однако снег с дождем не испортили настроение ни Маррею, ни тысячам собравшихся у входа в собор людей.

Перед самой свадьбой в 9.40 утра Энди выставил в своем микроблоге в Твиттере целую серию картинок-эмотиконов, среди которых были и солнце, и зонтик, и улыбающиеся девочки, и бокалы, и, конечно же, сердечки.

Теннисист Энди Маррей женился на девушке, с которой встречался почти 10 лет (фото)-24

Незадолго до свадьбы Маррей в одном из интервью признался, что не сильно нервничает из-за свадьбы:

Энди Маррей, теннисист:
Я не думаю, что свадьба сильно изменит наши жизни. Я чувствую, что мы женаты около шести-семи лет. Мы уже давно проводим всё своё время вместе.

В общей сложности Энди и Ким знакомы уже практически 10 лет.

Маррей познакомился с будущей женой благодаря отцу Ким - тренеру по теннису. Избранница теннисиста по профессии художница. Сирс можно было увидеть на всех основных турнирах Маррея. Их помолвки ждали уже давно, однако официально Маррей сделал подруге предложение лишь в ноябре прошлого года.

О том, как шла подготовка к торжеству, читайте здесь!

# Свадьба # Энди Маррей

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