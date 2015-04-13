Теннисист Энди Маррей женился на девушке, с которой встречался почти 10 лет (фото)

Новости Великобритании. 11 апреля в Шотландии состоялась долгожданная свадьба Энди Маррея и его давнишней подруги Ким Сирс. Для торжественного мероприятия пара выбрала родной для теннисиста город Данблейн.

27-летний Маррей и его ровесница Ким Сирс обменялись клятвами в соборе 12 века, после чего пара отправилась праздновать радостное событие в кругу семьи и самых близких друзей.

По сообщению BBC, мероприятие, которое освещали сотни мировых СМИ, вызвало немалый ажиотаж среди общественности. Скрываясь от камер журналистов, невеста прибыла к заднему входу собора в Данблейне на белом свадебном автомобиле.

У главного входа огромная толпа приветствовала победителя Уимблдона и Открытого чемпионата США по теннису Энди Маррея, прибывшего со своим братом - шафером - Джейми. Согласно шотландской традиции жених был одет в традиционный сине-зеленый килт, а на невесте было белое вышитое свадебное платье с рукавом в три четверти и длинным подолом.

Еще до свадьбы Маррей заявил, что торжество пройдёт в тихом семейном кругу, куда не будет допущена масса репортёров. Несколько журналистов, естественно, присутствовали, но десяткам крупных изданий теннисист отказал. Гости, в том числе родители теннисиста, его бабушка, дедушка и бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн с женой приехали в церковь чуть раньше жениха.

Под звон колоколов молодожены прошли в церковь. Шаферами Маррея, помимо Джейми, стали еще двое его друзей - Росс Хатчинс и Карлос Миер. Невесту сопровождали 4 подружки невесты, одетые в ярко-розовые наряды. Чтобы невеста не запачкала длинное платье, подружкам пришлось помогать ей придерживать юбку.

Выйдя из церкви, счастливые молодожены несколько минут попозировали фотографам, после чего отправились на свадебный банкет в роскошный отель Кромликс (Cromlix), который Маррей приобрел еще в 2013 году. Вдоль улиц пару приветствовали толпы поклонников и фанатов теннисиста.

Шотландская свадьба года прошла в привычную для Шотландии погоду. Однако снег с дождем не испортили настроение ни Маррею, ни тысячам собравшихся у входа в собор людей. Перед самой свадьбой в 9.40 утра Энди выставил в своем микроблоге в Твиттере целую серию картинок-эмотиконов, среди которых были и солнце, и зонтик, и улыбающиеся девочки, и бокалы, и, конечно же, сердечки.