Новости Беларуси. Третий год подряд победу в гандбольной Балтийской лиге празднует минский СКА. Столичный клуб отлично выступил в финале четырех турнира и завоевал желанный трофей.

В решающем поединке подопечные Спартака Мирановича сражались с финским клубом «Риихимяки». Белорусы смотрелись куда мощнее соперника и без лишних нервов добыли викторию.

Итоговый счет матча – 41:22 в пользу СКА. Самым результативным в составе белорусской дружины стал Александр Бочко, забивший семь мячей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».