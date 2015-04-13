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Третий год подряд победу в гандбольной Балтийской лиге празднует минский СКА

13 апреля 2015 11:02
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Новости Беларуси. Третий год подряд победу в гандбольной Балтийской лиге празднует минский СКА. Столичный клуб отлично выступил в финале четырех турнира и завоевал желанный трофей.

В решающем поединке подопечные Спартака Мирановича сражались с финским клубом «Риихимяки». Белорусы смотрелись куда мощнее соперника и без лишних нервов добыли викторию.

Итоговый счет матча – 41:22 в пользу СКА. Самым результативным в составе белорусской дружины стал Александр Бочко, забивший семь мячей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Гандбол

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