Мелитина Станюта завоевала 3 медали на этапе Кубка мира в Италии

Новости Италии. Мелитина Станюта продолжает собирать медали на этапах Кубка мира по художественной гимнастике. Очередной старт прошел в итальянском Пезаро.
Белоруска выиграла серебро в упражнении с мячом, а также две бронзовые награды – в упражнениях с обручами и лентой.
Наша сборная по художественной гимнастике также не осталась без медалей.
В групповых упражнениях в соревнованиях с двумя обручами и шестью булавами сборная выиграла серебряную медаль.
Следующий этап Кубка мира пройдет лишь в мае. Но белорусских любителей этого вида спорта уже в ближайшем будущем ожидает нерядовое событие, сообщили в программе СТВ-Спорт.
С 1 по 3 мая «Минск-Арена» будет принимать чемпионат Европы по художественной гимнастике.