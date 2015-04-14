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Мелитина Станюта завоевала 3 медали на этапе Кубка мира в Италии

14 апреля 2015 06:51
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Новости Италии. Мелитина Станюта продолжает собирать медали на этапах Кубка мира по художественной гимнастике. Очередной старт  прошел в итальянском Пезаро.

Белоруска выиграла серебро в упражнении с мячом, а также две бронзовые награды – в упражнениях с обручами и лентой.

Наша сборная по художественной гимнастике также не осталась без медалей.

В групповых упражнениях в соревнованиях с двумя обручами и шестью булавами сборная выиграла серебряную медаль.

Следующий этап Кубка мира пройдет лишь в мае. Но белорусских любителей этого вида спорта уже в ближайшем будущем ожидает нерядовое событие, сообщили в программе СТВ-Спорт. 

С 1 по 3 мая «Минск-Арена» будет принимать чемпионат Европы по художественной гимнастике.

# Художественная гимнастика # Мелитина Станюта

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