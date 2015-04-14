Мелитина Станюта завоевала 3 медали на этапе Кубка мира в Италии

Новости Италии. Мелитина Станюта продолжает собирать медали на этапах Кубка мира по художественной гимнастике. Очередной старт прошел в итальянском Пезаро.

Белоруска выиграла серебро в упражнении с мячом, а также две бронзовые награды – в упражнениях с обручами и лентой.

Наша сборная по художественной гимнастике также не осталась без медалей.

В групповых упражнениях в соревнованиях с двумя обручами и шестью булавами сборная выиграла серебряную медаль.

Следующий этап Кубка мира пройдет лишь в мае. Но белорусских любителей этого вида спорта уже в ближайшем будущем ожидает нерядовое событие, сообщили в программе СТВ-Спорт.