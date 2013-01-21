Минск-Арена больше Хард Волл-арены в Хельсинки и Глобан-арены в Стокгольме, но добраться до нее невозможно

Новости Беларуси. Минск-Арена - одна из крупнейших ледовых площадок Европы. И, как выяснилось, одна из самых труднодоступных. Для иностранного туриста — уж точно. Как проехать, припарковаться, заплатить... Такой информации на указателях в городе нет даже на русском, не то чтобы английском. Юрий Петрович с коллегами — автор специальной экспертизы. В которой есть с десяток неудобных пунктов, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Юрий Важник, председатель Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:

Вообще-то говоря, Минск-Арена — это один из самых «крутых» объектов. И она побольше и помощнее той же самой «Хард Волл - арены» в Хельсинки и «Глобан-арены» в Стокгольме, но единственным ее недостатком является недостаток инфраструктуры вокруг. Та же самая арена в Хельсинки окружена системой ориентирования в радиусе полутора километров!

Проблемы возникают и у тех, кто прекрасно знает, как добраться до ледовой площадки. Сейчас обе парковки «Арены» могут принять 1300 машин. В то время как реальный спрос — в два с половиной раза выше. Поэтому окрестности в радиусе километра заполнены автомобилями, пока идет концерт или хоккей. И если ситуацию не исправить, вряд ли удастся избежать конфликтов между посетителями «Арены» и теми, кто живет рядом.

Юрий Важник, председатель Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:

Это открытая парковка Минск-Арены сейчас мощностью в 300 автомобилей. Она легко может быть легко модернизирована без капитальных вложений до 600-700 автомобилей. Там, чуть подальше — еще около 600 мест есть. То есть здесь по нашей оценке можно организовать как раз до 3 тысяч стояночных мест.

Еще целый комплекс решений связан с оптимизацией работы общественного транспорта. Мировая практика: применять определенные бонусы для тех, кто пользуется автобусом. Например, футбольная арена «Этихад» в Манчестере. Это единственный стадион, у которого рядом нет системы магистрального транспорта. 70 тысяч зрителей на матчи команды «Манчестер — сити» каждые выходные привозят только автобусами. Так вот после финального свистка толпы людей развозят не по домам, а на празднования, в центр города, где открыты все «пабы». То есть продумана вся логическая цепочка: что люди будут делать до и после мероприятия. Как раз этому нам еще предстоит учиться. И еще много чему — говорит Александра.

Для девушки-переводчика завершился пятый в карьере международный хоккейный форум. С точки зрения сопровождения ей попалась самая сложная команда. Швейцарцы разговаривают сразу на четырех языках. Это французский, немецкий, английский и итальянский.

Александра Литвинова, волонтер:

Мне все эти языки довелось услышать. Они все их использовали, поскольку были из разных уголков Швейцарии.

Так вот, угодить гостям со всего мира будет сложно. Хотя бы сувенирами. «Говорящий» факт: один из швейцарских хоккеистов в магазине купил... матрешку. Признался, у него просто нет ассоциаций какой-либо игрушки именно с Беларусью.

Александра Литвинова, волонтер:

Может быть, не совсем у нас еще продумана сувенирная продукция. Потому что игроки приобретали матрешки, один из них купил шапку СССР. Наверное, советское прошлое дает о себе знать и очень им иностранцы интересуются, когда приезжают.

Так на чем делать «сувенирные» акценты? Уж точно не на матрешках - говорит Михаил Евгеньевич. 12 фабрик под патронажем «Белхудожпромыслов» с 1 января занимаются выпуском 65-ти видов сувениров к хоккейному чемпионату мира. Шарфы, магниты, майки, полотенца, чашки, тарелки. Все это есть в форме эталона и будет на прилавках. Товар сезонный и пик продаж придется именно на время чемпионата. Несмотря на то, что вид спорта зимний, ассортимент в основном летний.

Михаил Единович, начальник управления маркетинга и торговли ГПТО «Белхудожпромыслы»:

Чисто льняная сорочка. Подготовлена специально для весны. Учитывая то, что чемпионат будет проводиться в мае, поэтому мы были нацелены на то, чтобы ассортимент соответствовал времени, погоде и всему остальному. Надеемся, что погода этому будет сопутствовать!