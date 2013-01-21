Дмитрий Дащинский завоевал вторую медаль в новом сезоне Кубка мира по фристайлу

Новости Беларуси. Вторую медаль в новом сезоне завоевал белорусский лыжный акробат Дмитрий Дащинский. К золоту, добытому неделю назад на этапе Кубка мира в Канаде, он добавил серебро американской чеканки. Минувший уик-энд мастера фристайла провели в Лейк-Плэсиде, сообщили в программе СТВ-спорт.

В квартете финалистов борьба начиналась с нуля. Здесь Дмитрий Дащинский уступил лишь китайцу Цзя Цоньяну, сделавшему в США победный дубль. Прыжок белоруса имел меньший коэффициент сложности, но фигуру он вычертил на загляденье, да и приземлился в доскок. Третьим стал россиянин Петр Медулич.