Прямой эфир

Дмитрий Дащинский завоевал вторую медаль в новом сезоне Кубка мира по фристайлу

21 января 2013 06:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вторую медаль в новом сезоне завоевал белорусский лыжный акробат Дмитрий Дащинский. К золоту, добытому неделю назад на этапе Кубка мира в Канаде, он добавил серебро американской чеканки. Минувший уик-энд мастера фристайла провели в Лейк-Плэсиде, сообщили в программе СТВ-спорт.

В квартете финалистов борьба начиналась с нуля. Здесь Дмитрий Дащинский уступил лишь китайцу Цзя Цоньяну, сделавшему в США победный дубль. Прыжок белоруса имел меньший коэффициент сложности, но фигуру он вычертил на загляденье, да и приземлился в доскок. Третьим стал россиянин Петр Медулич.

# Кубок мира по фристайлу

Другие новости рубрики

Все новости
Виктория Азаренко о новом бойфренде, 37-летнем музыканте Редфу: «Он – любовь всей моей жизни»
20 января 2013 15:23

Виктория Азаренко о новом бойфренде, 37-летнем музыканте Редфу: «Он – любовь всей моей жизни»

Дмитрий Дащинский завоевал «серебро» на этапе Кубка мира по фристайлу в Лэйк-Плэсиде
20 января 2013 13:32

Дмитрий Дащинский завоевал «серебро» на этапе Кубка мира по фристайлу в Лэйк-Плэсиде

19 января 2013 16:30

Мужская сборная Беларуси по гандболу вышла в плей-офф чемпионата мира