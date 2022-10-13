Министр спорта России в БГУФК: «Будем продолжать сотрудничать, мы два братских народа»

На форум приехали участники из 10 стран – ректоры спортивных вузов и функционеры. Программа насыщенная и содержательная. Концепция форума – это соединение знаний, опыта и инноваций. Мероприятие включает тематическую выставку «Спортивные технологии: шаг в будущее», открытые дискуссионные площадки, мастер-классы, презентации, круглые столы и другие активности. Особый интерес у участников вызвала спортивная выставка, на которой были представлены инновационные разработки в сфере физкультуры и спорта.

Олег Матыцин, министр спорта Российской Федерации:

Очень важное звено сотрудничества между Россией и Беларусью, приехали 10 ректоров наших вузов, всего 14 вузов Российской Федерации, руководители научно-исследовательских институтов. Конечно, мы видим здесь очень широкий простор для продолжения нашего взаимодействия, создания условий для диалога, а диалог сейчас как никогда важен, обмен опытом. Кажется, дополнительно будет стимулом для развития каждой из стран, систем спорта. Потому что мы, россияне, видим здесь интересные подходы. Будем продолжать сотрудничать, мы два братских народа в едином Союзном государстве, сейчас это как никогда важно, а спорт всегда был на передовой, мы должны задавать тренды и для других отраслей.