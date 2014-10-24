Мини-футбольное поле с искусственным покрытием открыли в Сенице – уже четвертое в Минском районе

Новости Беларуси. В Минской области увеличивается количество спортивных объектов. Так, там на одну футбольную площадку стало больше. Вечнозеленое поле подарили сеницким спортсменам. Оно соответствует всем международным требованиям.

Объект уже пользуется популярностью не только у школьников, но и у взрослых любителей здорового образа жизни.

На новом поле планируют проводить спартакиады среди учреждений образования и организаций района.

Оборудована и зона для болельщиков. Удобные сиденья появились благодаря местным организациям, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Полина Аполоник, студентка Минского государственного колледжа пищевой промышленности:

Стараемся приходить почаще, на физкультуре, принимаем участие иногда, играем вместе с ними.

Виктор Куйчик, преподаватель физического воспитания Минского государственного колледжа пищевой промышленности:

Такой площадки у нас здесь не было. Сейчас, допустим, тренируется ДЮСШ Минского района, здесь, по-моему, 4 группы ребят маленьких тренируются с удовольствием. Также она открывается для местного населения.

В Минском районе это уже четвертое новое поле для мини-футбола. До конца года подобная площадка появится и в Михановичах.

А пока сеницкие спортсмены оценивают качество искусственного покрытия. Оно, к слову, позволит открывать футбольный сезон на несколько месяцев раньше.

Александр Стома, ученик детско-юношеской спортивной школы аграрного городка Сеница Минского района:

По выходным, каждый день открывают нам площадку. Играем. В следующем году обещали поставить освещение. Будет вообще хорошо, можно вечером погулять, когда будет темно.