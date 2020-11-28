Главный тренер БАТЭ: отдали всех себя на поле, все расстроены

Александр Лисовский, главный тренер ФК БАТЭ:

Что здесь говорить? Здесь и так все понятно, что отдали всех себя на поле, все расстроены. Какие-то слова еще говорить… Все понятно. Игра тяжелая была, как и ожидали. К пацанам никаких вообще претензий нет: отдали всех себя на поле. Немножко где-то, может, остроты не хватило, каких-то моментов, но знали, что «Динамо» хорошо обороняется, поэтому каждым моментом, который даже был, надо было дорожить.