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Мини-футбол. В отборе на Евро-2022 сборная Беларуси обыграла Венгрию

13 апреля 2021 21:02
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Новости Беларуси. Выход на континентальный форум все ближе. Сборная Беларуси по мини-футболу завершила отбор на чемпионат Европы – 2022 победой над командой Венгрии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Счет в матче открыли белорусы – на 8-й минуте мощным дальним ударом отметился Жигалко. Но не прошло и 10 секунд, как венгры сравняли цифры. Пять минут спустя наши снова были впереди – грубейшей ошибкой голкипера гостей воспользовался Матвеенко. Но уйти на перерыв лидерами белорусам не удалось, в самом конце половины венгры получили право на пенальти, который уверенно реализовали.

Мини-футбол. В отборе на Евро-2022 сборная Беларуси обыграла Венгрию-1

Наших устраивала только победа, и во втором тайме хозяева обрушили на чужие ворота шквал атак, одна из которых увенчалась успехом – за 6 минут до финального свистка ближнюю девятку поразил Лось. Венгры бросились отыгрываться и даже сняли голкипера, чем и воспользовались подопечные Савинцева. По мячу уже в пустые ворота отправили Селюк и Крыкун.

Таким образом – 5:2, и сборная Беларуси занимает итоговое второе место в группе. Пройдут наши парни на Евро напрямую или сыграют в стыковых матчах, станет известно по завершении последних встреч отбора в других пулах.

# Футбол Беларуси # Владимир Жигалко # Дмитрий Лось # Антон Матвеенко # Владислав Селюк # Сергей Крыкун # Александр Савинцев # Фотофакт

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