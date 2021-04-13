Мини-футбол. В отборе на Евро-2022 сборная Беларуси обыграла Венгрию

Новости Беларуси. Выход на континентальный форум все ближе. Сборная Беларуси по мини-футболу завершила отбор на чемпионат Европы – 2022 победой над командой Венгрии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Счет в матче открыли белорусы – на 8-й минуте мощным дальним ударом отметился Жигалко. Но не прошло и 10 секунд, как венгры сравняли цифры. Пять минут спустя наши снова были впереди – грубейшей ошибкой голкипера гостей воспользовался Матвеенко. Но уйти на перерыв лидерами белорусам не удалось, в самом конце половины венгры получили право на пенальти, который уверенно реализовали.