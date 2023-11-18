Мини-футбол. «Столица» разгромила МФК «Охрана-Динамо» в матче ЧБ

Новости Беларуси. В центральном матче 10-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу встречались единоличный лидер, дружина «Столица», и команда «Охрана-Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Поединок сложился неожиданным образом для обоих коллективов. «Столица» подтвердила лидерский статус, одержав крупную победу над своим соперником. Но, пожалуй, ни одна из команд не ожидала такого разгромного счета. Уже к середине первого тайма команда Александра Чибисова забила четыре безответных мяча в ворота оппонента. Во втором тайме табло фиксировало счет 8:0. Такой вариант развития событий не мог предугадать никто. «Охрана-Динамо» располагалось на 5-м месте в турнирной таблице, и предпосылок к такому счету не было. Однако крепкий середняк был нещадно бит лидером. Итоговый счет – 9:2 в пользу «Столицы». Хет-трик на свой счет записал Максим Амплеев.

Александр Чибисов, главный тренер МФК «Cтолица»: Если честно, я сам даже не ожидал, что матч будет именно так складываться, потому что у нас очень сильно поменялись сочетания игровые, потому что люди на травмах, паузы, кто-то пропускал игру. У нас, в общем-то, один только из легионеров человек играет. Думал, что будет намного сложнее. Забили быстрые и удачные мячи. Стандарт удалось хорошо разыграть. Поэтому так и пошло. А сопернику немножко концентрации не хватило в этих моментах.

Максим Амплеев, игрок МФК «Cтолица»:

Впервые забил в своей карьере хет-трик. Приятно. Мы сами так не ожидали, выходили на борьбу, знали, что команда хорошая, будет тяжело нам. Ну, вот. Моменты свои помогли.

Из результатов 10-го тура отметим следующие: в Гродно «УВД-Динамо» сыграло вничью 1:1 с ЦКК, ВРЗ выиграл у «Дорожника».