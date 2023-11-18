Мини-футбол. «Столица» разгромила команду «Охрана-Динамо»

В чемпионате Беларуси по мини-футболу состоялся очередной поединок. Лидер турнирной таблицы МФК «Столица» сыграл против команды «Охрана-Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Чибисова не оставили своим оппонентам шансов. Уже к середине первого тайма они забили целых четыре мяча. Затем их преимущество только росло. Итоговый счет – 9:2 в пользу «Столицы». После данной виктории коллектив с 25 очками уверенно возглавляет чемпионат.