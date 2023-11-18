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Мини-футбол. «Столица» разгромила команду «Охрана-Динамо»

18 ноября 2023 14:56
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В чемпионате Беларуси по мини-футболу состоялся очередной поединок. Лидер турнирной таблицы МФК «Столица» сыграл против команды «Охрана-Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мини-футбол. «Столица» разгромила команду «Охрана-Динамо»-1

Подопечные Чибисова не оставили своим оппонентам шансов. Уже к середине первого тайма они забили целых четыре мяча. Затем их преимущество только росло. Итоговый счет – 9:2 в пользу «Столицы». После данной виктории коллектив с 25 очками уверенно возглавляет чемпионат.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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