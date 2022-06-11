Юрий Шевцов: ситуация, которая у нас сложилась, – это возможность усилить белорусский гандбол

Новости Беларуси. Сборная Китая по гандболу завершила свое турне по Беларуси. В последнем спарринге игроки из Поднебесной сразились против нашей национальной команды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Подопечные Юрия Шевцова уверенно включились в игру и захватили преимущество с самого старта. К исходу первой половины матча белорусская дружина вела шесть мячей. Несмотря на все старания, переломить ход встречи у китайских гандболистов в оставшиеся 30 минут не получилось. Наши парни были сильнее – 43:25.
Юрий Шевцов, главный тренер сборной Беларуси по гандболу:
Ситуацию, которая у нас сложилась, мы берем как возможность. Это возможность усилить наш белорусский гандбол. К нашим первым номерам мы хотим наиграть еще следующие, вторые номера, чтобы они могли конкурировать с первыми номерами. Тогда у нас будет просто больше возможностей, ведь ситуация когда-то поменяется. Такие игры для нас очень важны. Ребята сегодня играли с настроением, весело, мне понравилось.
«Для всех большой опыт». Сборная Беларуси по гандболу обыграла национальную команду Китая. Подробности здесь.