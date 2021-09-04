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Арина Соболенко вышла в 1/8 финала US Open

04 сентября 2021 20:07
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Новости Беларуси. Арина Соболенко в 1/8 финала последнего в нынешнем сезоне мейджора – Открытого чемпионата США по теннису. Для того чтобы попасть в число 16 сильнейших спортсменок, она затратила сравнительно небольшое количество времени, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко вышла в 1/8 финала US Open-1

Матч с американкой Даниэль Коллинз продолжался чуть менее 1,5 часа и завершился в двух сетах. Причем с одинаковым счетом 6:3. В поединке за выход в четвертьфинал белоруска сразится с некогда грозной бельгийкой Элис Мертенс.

Арина Соболенко вышла в 1/8 финала US Open-4

А вот для Виктории Азаренко турнир завершен. Она не смогла пройти испанку Гарбинье Мугурусу – 4:6, 6:3, 2:6. Победитель US Open будет назван 12 сентября.

# Теннис # Арина Соболенко # Даниэль Коллинз # Элис Мертенс # Виктория Азаренко # Гарбинье Мугурусу # Фотофакт

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