Арина Соболенко вышла в 1/8 финала US Open
Новости Беларуси. Арина Соболенко в 1/8 финала последнего в нынешнем сезоне мейджора – Открытого чемпионата США по теннису. Для того чтобы попасть в число 16 сильнейших спортсменок, она затратила сравнительно небольшое количество времени, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Матч с американкой Даниэль Коллинз продолжался чуть менее 1,5 часа и завершился в двух сетах. Причем с одинаковым счетом 6:3. В поединке за выход в четвертьфинал белоруска сразится с некогда грозной бельгийкой Элис Мертенс.
А вот для Виктории Азаренко турнир завершен. Она не смогла пройти испанку Гарбинье Мугурусу – 4:6, 6:3, 2:6. Победитель US Open будет назван 12 сентября.