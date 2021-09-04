Арина Соболенко вышла в 1/8 финала US Open

Новости Беларуси. Арина Соболенко в 1/8 финала последнего в нынешнем сезоне мейджора – Открытого чемпионата США по теннису. Для того чтобы попасть в число 16 сильнейших спортсменок, она затратила сравнительно небольшое количество времени, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Матч с американкой Даниэль Коллинз продолжался чуть менее 1,5 часа и завершился в двух сетах. Причем с одинаковым счетом 6:3. В поединке за выход в четвертьфинал белоруска сразится с некогда грозной бельгийкой Элис Мертенс.