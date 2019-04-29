«Минчанка» заняла 10 итоговое место в российской Суперлиге

В минских поединках за 9-12 места команда Виктора Гончарова сперва не оставила шансов саратовскому «Протону» 3:0, а вот дальше все было не так радужно. Столичные волейболистки в жаркой борьбе уступили «Сахалину» 2:3, а потом проиграли «Динамо-Метар» 1:3. По итогам турнира «Минчанка» заняла 10 место в своем первом сезоне российской Суперлиги.

В следующем году, конечно, мы ждем от них совсем другого результата. Но на первый год, мне кажется, отличная игра. Конечно, им тяжелее всего, наверное: приходиться играть с самими собой. То есть самая основная игра – это настрой, это уверенность в себе и позитив. Все. Потому что мы делаем все, что можем. Мы готовы срывать горло, наши ладошки всегда за них болеют. Мы верим в «Минчанку» – девчонки, вперед!