ЧМ-2019. Беларусь обыграла Литву со счётом 4:3

Новости Беларуси. В первом матче чемпионата мира сборная Беларуси обыграла команду из Литвы – 4:3 (3:2, 0:0, 1:1). Заброшенными шайбами у нас отличились Станислав Лопачук, Сергей Малявко, Джэфф Платт и Никита Феоктистов.

Уже завтра, 30 апреля, подопечные Андрея Сидоренко сразятся с венграми, которые сегодня уступили южнокорейским хоккеистам (1:5). Для выхода в элиту нашим парням нужно занимать место не ниже второго, помимо сборной Венгрии нам предстоит сыграть против Словении, Казахстана и Южной Кореи.