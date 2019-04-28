Игроки за экстралигу А, тренеры – за Б. Какое будущее ждёт U20?

Новости Беларуси. В то время как национальной команде только предстоит решить главную задачу на предстоящем чемпионате мира, молодежной сборной по хоккею впору подвести итог очередного игрового года, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Подопечным Дмитрия Кравченко так и не удалось достичь основной цели – вернуться в элитный дивизион молодежного мирового первенства. Не самыми утешительными оказались результаты ребят и в экстралиге «А» чемпионата Беларуси, где команда выступает на постоянной основе – даже несмотря на то, что никаких турнирных задач перед парнями не ставилось. Все это заставило руководство федерации хоккея задуматься о будущем U20. В свою очередь наш корреспондент Наталья Федорцова попыталась выяснить, что же лучше для нашей «молодежки».

Год назад отечественный чемпионат потряс ряд реформ. Одна из них – деление экстралиги на два дивизиона. Все команды в равных условиях, лишь для одной было сделано исключение. Молодежная сборная гарантировано выступает в экстралиге А вместе с сильнейшими командами страны. Сделано это было для того, чтобы ребята через игры против опытных хоккеистов набирались мастерства.

В теории после матчей с взрослыми игроками своих сверстников на чемпионате мира молодежка должна щелкать как орешки. Но на практике этого не случилось, да и поединки против команд Экстралиги А зачастую были предсказуемы. По итогам «регулярки» молодежка заняла восьмое место в турнирной таблице, набрав 24 очка в 56 встречах, разница с седьмой строчкой – 32 балла. А это уже повод задуматься о том, нужен ли такой проект как U20, и если да, то где лучше выступать.

Артемий Старинский, начальник команды молодежной сборной Беларуси по хоккею:

Проект должен существовать. Он, в принципе, важен для нас. Ребята уже который год играют, и мы на переходе все время: из элиты выбираемся и опускаемся. Все время в переходном каком-то моменте находимся. Поэтому проект должен быть. Только сейчас будет определяться, где мы будем играть: или в группе А экстралиги, или в группе Б.

Команды сборных разных возрастов – возможность для ребят играть на более высоком уровне, которую они бы не получили, находясь в обычных дружинах родного чемпионата. Это мнение многих хоккейных специалистов.

Из доказательств – Егор Шарангович, в карьере которого значится сезон за «молодежку». В 2018 году парень дебютировал в КХЛ, после чего был задрафтован НХЛовским клубом «Нью-Джерси». Этот год Егор провел в Американской хоккейной лиге, набрав 17 очков по системе гол плюс пас в 68 играх. Прямо сейчас у Шаранговича есть все шансы стать лидером национальной сборной.

Егор Шарангович, нападающий сборной Беларуси по хоккею:

Я играл на год старше – с 1997 годом. Мне было на пользу, потому что я со старшими ребятами играл, я развивался там. И после этого сезона Дэйв рассмотрел меня и пригласил на чемпионат мира.

По окончанию сезона экстралиги А у парней Дмитрия Кравченко появилась возможность опробовать свои силы против команд классом ниже. Однако и в Играх развития ребята были не на ведущих ролях. По итогам 14 матчей – 20 очков в активе и шестое место из восьми возможных. Тем не менее турнир команде был нужен не столько для результата, сколько действительно для развития.

Виктор Масилевич, нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею:

В экстралиге А у нас больше была задача на оборону сыграть, потому что там все-таки сильные, мастеровитые игроки. То есть не особо получалось атаковать. Но под конец сезона у нас все равно что-то получалось – выиграли «Шахтер», «Неман». В экстралиге Б мы уже больше на атаке акцентировали внимание, обороняться за целый сезон научились. Вот сейчас в атаке надо было немножко улучшить.

Павел Ажгирей, нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею:

Поприятнее было играть против соперников из экстралиги А. Они более опытные, и скорость выше. Из-за этого начинаешь сильнее расти. Если ты начинаешь с мужиками по 30 лет, которые уже мастера, и тянешься за ними, то сам растешь. Это показал этот год, который мы провели в экстралиге А.

Вместе с тем многие хоккейные специалисты с тоской вспоминают о временах, когда белорусское представительство было в российской Молодежной хоккейной лиге. Однако сейчас разговоров о возвращении в этот турнир не ведутся по разным причинам.

Дмитрий Дудик, старший тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею:

Про МХЛ, наверное, уже все сказано. Проект очень достойный и наверняка полезен, но мы учимся жить по средствам. Если у государства нет денег на содержание команды в МХЛ, то, соответственно, и нет предмета разговора.

Все специалисты, так или иначе причастные к работе в институтах сборных, в частности, в нашей команде, все-таки пришли к решению, что нам лучше играть в экстралиге Б. Будет больше побед, больше созидательных действий. Соответственно, будет лучший эмоциональный фон.

Я бы не сказал, что экстралига Б намного хуже экстралиги А. Потому что в некоторых компонентах экстралига А медленнее, но техничнее. Здесь же скорости на порядок выше, но где-то чуть сильнее команды проседают по мастерству. Но нам и нужен такой быстрый молодежный хоккей.