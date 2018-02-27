Домрачева: «Мы, наверное, вообще все, что можно было, испытали на этой Олимпиаде»

Новости Беларуси. 27 февраля золотая биатлонная четверка ступила на родную землю! Домой наши стреляющие лыжницы привезли не только отличное настроение, но еще и медали зимней Олимпиады, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Все у них впереди». Как Беларусь встречала делегацию из олимпийского Пхенчхана (видео)

В Пхенхчане белорусский биатлонный квартет выиграл золото. Еще одна медаль – серебряная, на счету Дарьи Домрачевой в гонке с массовым стартом. Всего же белорусы привезли три награды (еще одно золото выиграла фристалийстка Анна Гуськова). В общем зачете наша команда на 15 месте.

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