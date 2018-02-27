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Домрачева: «Мы, наверное, вообще все, что можно было, испытали на этой Олимпиаде»

27 февраля 2018 21:20
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Новости Беларуси. 27 февраля золотая биатлонная четверка ступила на родную землю! Домой наши стреляющие лыжницы привезли не только отличное настроение, но еще и медали зимней Олимпиады, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

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В Пхенхчане белорусский биатлонный квартет выиграл золото. Еще одна медаль – серебряная, на счету Дарьи Домрачевой в гонке с массовым стартом. Всего же белорусы привезли три награды (еще одно золото выиграла фристалийстка Анна Гуськова). В общем зачете наша команда на 15 месте.  

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Домрачева: «Мы, наверное, вообще все, что можно было, испытали на этой Олимпиаде»-1

  

Дарья Домрачева, четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону:  
Самые прекрасные эмоции – это, конечно, верхние ступеньки пьедестала. Ну а из таких ярких и запоминающихся – это, конечно, те испытания, которые мы проходили вообще на этих Олимпийских играх, те погодные условия. Мы, наверное, вообще все, что можно было, испытали на этой Олимпиаде – и мороз, и ураганный ветер. Дождя, наверное, только не было.  

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# Дарья Домрачева # Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018

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