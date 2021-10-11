«Минчанка» уступила «Тулице» в выездном матче чемпионата России по волейболу

Новости Беларуси. Выездным матчем с «Тулицей» «Минчанка» продолжила выступление в открытом чемпионате России по волейболу. К сожалению, набрать очки не получилось, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруски неплохо начали и уж точно потрепали нервы оппоненткам. Судьба первого сета решилась только на «больше-меньше». Увы, не в нашу пользу – 25:27. Зато во второй партии «Минчанка» смотрелась очень хорошо и выиграла с запасом – 25:21.

Казалось, будут качели. Но в нужный момент хозяйки ускорились и ушли в отрыв. Ни тайм-ауты, ни замены исправить проигрышную ситуацию не смогли. «Тулица» берет два сета подряд с одинаковым счетом – 25:16 и побеждает в матче 3:1. А это значит, что дружина Саликова возвращается с пустыми руками.