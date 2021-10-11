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Белорусы завоевали 4 медали на юниорском ЧЕ по академической гребле. Лучшей стала женская восьмёрка

11 октября 2021 20:12
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Новости Беларуси. Четыре медали различного достоинства выиграли белорусские спортсмены на чемпионате Европы по академической гребле среди юниоров в Германии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы завоевали 4 медали на юниорском ЧЕ по академической гребле. Лучшей стала женская восьмёрка-1

В копилке белорусов – одно золото, одно серебро и две бронзовые награды. Наилучшего результата по итогам континентальной регаты добился экипаж женской восьмерки. Он оказался самым быстрым. Вице-чемпионом старта стала мужская четверка парная. А две бронзы положили в копилку мужская четверка распашная и женская двойка парная.

Отметим, что в состязаниях принимали участие около 500 атлетов из 27 европейских стран.

# Гребля # Фотофакт

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