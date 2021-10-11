Белорусы завоевали 4 медали на юниорском ЧЕ по академической гребле. Лучшей стала женская восьмёрка

Новости Беларуси. Четыре медали различного достоинства выиграли белорусские спортсмены на чемпионате Европы по академической гребле среди юниоров в Германии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В копилке белорусов – одно золото, одно серебро и две бронзовые награды. Наилучшего результата по итогам континентальной регаты добился экипаж женской восьмерки. Он оказался самым быстрым. Вице-чемпионом старта стала мужская четверка парная. А две бронзы положили в копилку мужская четверка распашная и женская двойка парная.