Хоккей. Вратарь Иван Кульбаков подписал пробный контракт с клубом «Витязь»

В прошлом сезоне он защищал ворота «Сочи» и весьма в этом преуспел. В 12 матчах он отразил 90,5 % бросков. Коэффициент надежности составил 3,25. Начало нынешнего сезона Кульбаков провел в Минске на просмотровом контракте с «Динамо». Однако до подписания полноценного соглашения дело не дошло.