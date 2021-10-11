Хоккей. Вратарь Иван Кульбаков подписал пробный контракт с клубом «Витязь»

Новости Беларуси. Белорусский вратарь Иван Кульбаков нашел новое место работы. Он подписал контракт с клубом КХЛ «Витязь», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорусский вратарь Иван Кульбаков нашел новое место работы. Он подписал контракт с клубом КХЛ «Витязь», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В прошлом сезоне он защищал ворота «Сочи» и весьма в этом преуспел. В 12 матчах он отразил 90,5 % бросков. Коэффициент надежности составил 3,25. Начало нынешнего сезона Кульбаков провел в Минске на просмотровом контракте с «Динамо». Однако до подписания полноценного соглашения дело не дошло.