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Хоккей. Вратарь Иван Кульбаков подписал пробный контракт с клубом «Витязь»

11 октября 2021 20:21
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Новости Беларуси. Белорусский вратарь Иван Кульбаков нашел новое место работы. Он подписал контракт с клубом КХЛ «Витязь», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Хоккей. Вратарь Иван Кульбаков подписал пробный контракт с клубом «Витязь»-1

В прошлом сезоне он защищал ворота «Сочи» и весьма в этом преуспел. В 12 матчах он отразил 90,5 % бросков. Коэффициент надежности составил 3,25. Начало нынешнего сезона Кульбаков провел в Минске на просмотровом контракте с «Динамо». Однако до подписания полноценного соглашения дело не дошло.  

# Хоккей Беларуси # Иван Кульбаков # Фотофакт

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