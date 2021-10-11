Квалификация на ЧМ по футболу. Сборная Чехии обыгрывает белорусов

Новости Беларуси. Матчем с командой Чехии сборная Беларуси по футболу продолжила участие в квалификации чемпионата мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Не лучший соперник для набора очков.

Чехи вовсю бьются за первую строку в таблице. Соответственно, терять баллы им было бы непростительно. Они попытались заиграть первым номером. Но сходу не срослось. Белорусы выглядели весьма достойно. У них получилось создать несколько крайне опасных моментов. Увы, подвела реализация. А вот чехи свой шанс использовали, открыв счет на 23-й минуте. При 1:0 на табло сборные ушли на перерыв. В середине второго тайма счет 2:0, белорусы проигрывают.