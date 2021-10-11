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Квалификация на ЧМ по футболу. Сборная Чехии обыгрывает белорусов

11 октября 2021 20:22
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Новости Беларуси. Матчем с командой Чехии сборная Беларуси по футболу продолжила участие в квалификации чемпионата мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Не лучший соперник для набора очков.  

Квалификация на ЧМ по футболу. Сборная Чехии обыгрывает белорусов-1

Чехи вовсю бьются за первую строку в таблице. Соответственно, терять баллы им было бы непростительно. Они попытались заиграть первым номером. Но сходу не срослось. Белорусы выглядели весьма достойно. У них получилось создать несколько крайне опасных моментов. Увы, подвела реализация. А вот чехи свой шанс использовали, открыв счет на 23-й минуте. При 1:0 на табло сборные ушли на перерыв. В середине второго тайма счет 2:0, белорусы проигрывают.  

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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