«Минчанка» успешно стартовала в финальной серии ЧБ. Волейболистки в гостях обыграли «Прибужье»

Новости Беларуси. В женском чемпионате Беларуси по волейболу стартовала финальная серия плей-офф, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В решающем противостоянии сошлись «Прибужье» и «Минчанка».

Первая игра финала проходила в Бресте. Уже в начале встречи гостьи обеспечили себе отрыв в четыре мяча. Но к середине стартовой партии хозяйки подобрались, а потом и вовсе довели дело до счета 24:24. Однако два решающих розыгрыша взяли все же девушки из Минска.

А вот второй сет проходил уже совсем по другому сценарию. Спортсменки из Бреста стартовали со счета 0:7, в дальнейшем разрыв между командами только рос, «Минчанка» взяла партию – 25:12.

Похожая судьба постигла и третий сет. Подопечные Саликова снова убежали далеко вперед, в этот раз перевес был поменьше, но все равно оказался двузначным – 25:15, и как итог – 3:0 в сумме.