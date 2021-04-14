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Гандбол. Женская сборная Беларуси обыграла команду Украины в товарищеском матче

14 апреля 2021 20:33
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Новости Беларуси. Гандболистки сборной Беларуси победили команду Украины во втором товарищеском матче в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гандбол. Женская сборная Беларуси обыграла команду Украины в товарищеском матче-1

После первого тайма хозяйки вели с перевесом всего в два гола, но во второй половине довели отрыв до восьми мячей. Итоговый результат – 29:21. Самой результативной в нашем составе стала Наталья Котина, отличившаяся четырежды.

Напомним, 13 апреля белорусские гандболистки проиграли украинкам со счетом 24:27.

Гандбол. Женская сборная Беларуси обыграла команду Украины в товарищеском матче-4

Данные спарринги стали для наших девушек последней проверкой сил перед поединками с командой Черногории за право сыграть в финальной стадии чемпионата мира – 2021. Первая встреча состоится 16 апреля в Подгорице, ответная – 20 апреля на площадке «Чижовка-Арены».

# Гандбол # Наталья Котина # Фотофакт

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