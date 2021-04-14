Гандбол. Женская сборная Беларуси обыграла команду Украины в товарищеском матче

Новости Беларуси. Гандболистки сборной Беларуси победили команду Украины во втором товарищеском матче в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

После первого тайма хозяйки вели с перевесом всего в два гола, но во второй половине довели отрыв до восьми мячей. Итоговый результат – 29:21. Самой результативной в нашем составе стала Наталья Котина, отличившаяся четырежды. Напомним, 13 апреля белорусские гандболистки проиграли украинкам со счетом 24:27.