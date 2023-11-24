«Минчанка-2» всухую обыграла «Ленинградку» в Молодёжной волейбольной лиге России

В матче 24 ноября «горожанки» нанесли сухое поражение «Ленинградке». Особенно убедительно наши девушки выглядели во втором сете, взяв его с большим запасом – 25:10. А вот в первой и третьей партиях была равная борьба – дважды по 25:23.

Таким образом, по итогам второго тура белоруски взяли ровно половину из возможных очков.